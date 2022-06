Konsekwentnie podążamy własną drogą

Jeśli mowa o grzejnikach to my używamy w projektach oprócz posadzkowych, czyli kanałowych tylko jednego modelu grzejnika montowanego na ścianie - Niva firmy VASCO. Jego siłą jest to, że praktycznie go nie widać! Szczególnie jeśli odcieniem zleje się z tłem ściany. Na tym polega mądrość osoby, która go zaprojektowała, że nie starała się przyciągnąć spojrzeń swoim "dziełem". Nie stworzyła dekoracyjnej formy, lecz zaprojektował prosty, funkcjonalny obiekt. To najlepszy sposób na rozwiązanie niezbędnej funkcji. Bo przecież grzejnik nigdy nie będzie obrazem - dużo fajniejsza jest po prostu sztuka na ścianie. Niva został tak pomyślany, że nie udaje niczego, czym nie jest. Nie można go uznać za efektowny w tradycyjnym znaczeniu tego słowa i jest to jego największą zaletą. Pozostaje neutralny w wyrazie, można dopasować jego odcień idealnie do koloru ściany, a do tego ma dobre proporcje. Jest optymalny.