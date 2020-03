Koronawirus a dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Kilka alternatywnych rozwiązań dla rodziców

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy może zostać wykorzystany przez pracujących rodziców. W końcu coraz więcej osób w Polsce jest zarażonych koronawirusem, wywołującym chorobę zwaną COVID-19. Rząd w obawie przed kolejnymi przypadkami podjął decyzję o zamknięciu szkół i przedszkoli do 25 marca, choć termin może zostać wydłużony. Wielu rodziców musi szybko podjąć decyzję, co robić w takiej sytuacji i jak działać.

Koronawirus - czym jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Szkoły i przedszkola z obawy przed koronawirusem zostały zamknięte na polecenie rządu. W każdej chwili może się okazać, że po upływie planowanych 14 dni od zamknięcia placówek oświatowych, termin może zostać przedłużony. Rodzice, którzy mają ubezpieczenie i muszą zostać w domu ze względu na opiekę nad dzieckiem /dziećmi, mogą ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły. Na szczęście taka zapomoga nie ma wpływu na limit 60 dni tradycyjnego zasiłku opiekuńczego . Jednak specustawa przewiduje, że wypłata świadczenia nastąpi maksymalnie za okres wspomnianych dwóch tygodni. Co w takim razie robić dalej?

Koronawirus a zasiłek opiekuńczy – pierwsza możliwość

Ze względu na zamknięcie placówek z powodu koronawirusa, niektórzy rodzice muszą przerwać swoją pracę ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wówczas mają oni prawo skorzystać z tradycyjnego zasiłku opiekuńczego, ale należy pamiętać, że wynosi on 80% podstawy. Z drugiej jednak strony, takie rozwiązanie pozwala na zapewnienie dziecku opieki nawet przed 2 miesiące. Jest idealną możliwością dla rodziców, którzy nie mogą podjąć pracy zdalnej. Warto również pamiętać, że skutki działania koronawirusa są groźniejsze dla seniorów.

Koronawirus a praca zdalna – druga alternatywa

Koronawirus a zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy

Pojawia się także kwestia dalszej pracy w przypadku osób związanych z oświatą i placówkami kulturalnymi, które zostały zamknięte. Groźba zakażenia koronawirusem jest tak silna, że mamy do czynienia w tym przypadku z tzw. przestojem – pracownik jest gotowy do wykonywania pracy, a nie może tego robić nie ze swojej winy. W takim przypadku pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.