Koronawirus a higiena. Jak często zmieniać pościel?

Dbanie o higienę w okresie pandemii koronawirusa to nie tylko częste mycie rąk, ale również regularna zmiana ubrań. Co natomiast z pościelą i ręcznikami? Jak często je wymieniać, aby nie narazić się na działanie drobnoustrojów?

Pościel jest idealnym miejscem do rozwoju roztoczy - pajęczaków żywiących się między innymi ludzkim naskórkiem. Oprócz nich w pościeli mogą być miliony bakterii, wywołujących różne schorzenia. W czasie pandemii koronowirusa należy zwrócić szczególną uwagę na higienę najbliższego otoczenia. W tym pościeli, w której na co dzień śpimy.

Pościel – jak często zmieniać?

Eksperci sugerują, że najlepiej jest wymieniać pościel na świeżą mniej więcej co dwa tygodnie. W czasie kiedy świat walczy z koronawirusem i zwraca się uwagę na szczególną higienę, warto pomyśleć o wymianie poszewek częściej, np. raz na tydzień.

W łóżku gromadzą się mikroskopijne odpady, sierść domowych zwierząt, resztki pokarmu. Śpiąc w nieświeżej pościeli, cały czas mamy z nimi kontakt, co może prowadzić do nasilenia alergii, bądź innych dolegliwości.