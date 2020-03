Koronawirus. Aleksander Kwaśniewski i Jolanta Kwaśniewski utknęli w szwajcarskich Alpach

Była para prezydencka wyjechała poszusować na stokach Alp, a teraz nie tylko nie szusuje, ale również nie może się nigdzie ruszyć. – Jestem uziemiony w górach w Szwajcarii. Miały być piękne marcowe narty, a mamy autokwarantannę – mówi w rozmowie z portalem Fakt24 Aleksander Kwaśniewski . Mimo że wraz z małżonką marzą, by zobaczyć córkę Aleksandrę i zięcia, Kubę Badacha, zostaje im jedynie czekać na to, co będzie dalej.

Mimo że to dla polityka trudna sytuacja, wie, że trzeba to przeczekać i stosować się do wytycznych. Na razie zatem przesuwa myśl o powrocie. – Bankructwa się nie obawiam, ale ten rok niewątpliwie będzie 'chudy'. Nikt nie wie, kiedy wrócimy do normalności – skwitował Aleksander Kwaśniewski.