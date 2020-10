Koronawirus Grecja. Sonia Bohosiewicz mówi o obostrzeniach. "Tam też zadziwiają różne przepisy"

Sonia Bohosiewicz o sytuacji w Grecji

W ostatnich dniach Grecy niestety nie mogą pochwalić się spadkami w liczbie zachorowań. Tylko wczoraj odnotowano 460 nowych przypadków, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu do ubiegłych tygodni, dlatego rząd zdecydował się na wprowadzenie obostrzeń.

Sonia Bohosiewicz aktualnie przebywa w Grecji, gdzie pojechała z nowym przedstawieniem. Na swoim profilu na Instagramie zdradziła, że nie tylko w Polsce niektóre obostrzenia zakrawają o absurd. "A tak tam nadal ciepło, pięknie i blisko. Tu greckie przygotowania do chrzcin. Oczywiście 6 osób przy jednym stole to max. Choć to jedna rodzina i przyjechali autobusem. Tym razem tańców nie będzie. Tak, tak, tam też zadziwiają różne przepisy... Trochę się skarżę, bo autobus przywiózł widownię na mój spektakl i zasiedli co drugie miejsce. A w samolocie full... No cóż, ciężkie i dziwne czasy" – relacjonowała.