Koronawirus. Jak prać maseczki ochronne?

Maseczki ochronne już wkrótce staną się nieodzownym elementem naszego ubioru. Od 16 kwietnia ich noszenie w przestrzeni publicznej stanie się obowiązkowe. Z tego względu wielu Polaków zaczęło je przygotowywać na własną rękę, szyjąc je w domu. By jednak naprawdę chroniły nas przed wirusem, ważna jest ich regularna dezynfekcja. Podpowiemy wam, jak to robić.

Maseczki wielokrotnego użytku z powodzeniem możemy prać w pralce. Musimy jednak pamiętać, by zachować przy tym wszelkie środki ostrożności – maseczkę wkładamy do pralki, używając do tego rękawiczek, które zaraz potem wyrzucimy do kosza. Należy je prać osobno, nie mieszając ich z innymi rzeczami. Ważne też, by nastawić pranie na temperaturę wyższą niż 60 stopni Celsjusza, przez około 45 minut.