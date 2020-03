WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 koronawiruskwarantannapaznokcie Maja Kołodziejczyk 2 godziny temu Koronawirus nie powstrzymuje przed przedłużeniem paznokci i rzęs. Klientki naciskają stylistki na wykonanie usługi Epidemia koronawirusa trwa, ale na różnych grupach na facebooku wciąż można znaleźć ogłoszenia kobiet, które szukają stylistki gotowej przedłużyć im paznokcie i rzęsy. Myślą o nadchodzących świętach, a chcąc wyglądać idealnie, często stawiają swój wygląd ponad zdrowie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Styliska paznokci (Istock) Magdalena Dudek jest stylistką rzęs i instruktorem firmy Noble Lashes. Ma własny salon, w którym pracuje i dodatkowo zatrudnia drugą stylistkę. Jak sama przyznaje, w Polsce branża beauty nie ma odgórnego zakazu wykonywania usług w trakcie epidemii koronawirusa. – Większość salonów jest teraz zamknięta, ale to była decyzja tylko i wyłącznie ich właścicieli – podkreśla Magdalena Dudek, która również na czas epidemii zamknęła swój zakład. Codziennie odbiera telefonu od klientek Obecnie pracownica Magdaleny jest na urlopie. Stylistki rzęs i brwi nie są fizycznie w stanie pracować w bezpiecznej wynoszącej 1,5 m. odległości, którą nakazał sanepid. – Po zamknięciu salonu poinformowałam wszystkie klientki o swojej decyzji. Dzwoniłam, wysyłałam SMS-y i opublikowałam ogłoszenie w mediach społecznościowych. Mimo to praktycznie codziennie odbieram telefon od osób, które pytają, czy salon jest otwarty – mówi Magdalena. – Moja decyzja jest w pełni zrozumiała dla stałych klientek, ale zainteresowane usługą są również obce kobiety, usilnie szukające kogoś, kto mimo kwarantanny przedłuży im rzęsy. Epidemia koronawirusa jest trudną sytuacją dla usługodawców, którzy zostali pozbawieni głównego źródła dochodu. Nie wszystkie koleżanki Magdaleny zdecydowały się jednak na zamknięcie salonów. – W obecnej sytuacji możemy chodzić do apteki, sklepu, niektórzy również pracy i załatwiać, rzeczy pierwszej potrzeby. Nie da się jednak ukryć, że rzęsy pierwszą potrzebą nie są. Brak klientów oznacza brak pieniędzy, a przecież za coś trzeba żyć. – mówi stylistka rzęs. – Jestem jednak świadoma, że odpowiadam nie tylko za siebie, ale też za rodzinę, klientki, pracownicę. Nie chcę narażać siebie i innych. Paniom, które w okresie kwarantanny mają przedłużone rzęsy, których nie mogą uzupełnić ani zdjąć, zaleca nakładanie olejku rycynowego na noc lub nakładanie grubszej warstwy na 15 min, a następnie zmywanie ich wodą. Pomocne jest również przeczesywanie rzęs szczoteczką do rzęs u nasady, tam, gdzie jest wiązanie. – Rzęsy nie odpadną wszystkie od razu, ale po paru dniach. Trzeba oczywiście uważać, aby olejek nie dostał się do oczu, gdyż może je podrażnić – podkreśla. Ukrywała powrót z Włoch, by umówić się na paznokcie Karolina prowadzi własny salon stylizacji paznokci, w którym jest jedyną stylistką. Gdy tylko usłyszała o epidemii koronawirusa za granicą, postanowiła zastosować w swoim salonie wszelkie środki ostrożności. – Dbanie o czystość i dezynfekowanie sprzętu to u mnie norma. Mimo wszystko, jeszcze przed zamknięciem salonu zaczęłam rozdawać klientkom maseczki, pilnować, aby przed usługą umyły ręce i dokładnie wszystko dezynfekowałam, włączając w to klamki od drzwi. Nie wszystkie klientki rozumiały moją postawę. W lutym wiele osób wracało z urlopów. Chociaż już wtedy robiło się głośno o sytuacji we Włoszech, problem bagatelizowano. Zdarzały się przypadki klientek, które próbowały ukryć fakt, że wróciły zza granicy, w obawie, że Karolina odmówi im usług. – Niektóre panie próbowały mnie okłamywać, twierdząc, że jednak nigdzie nie były, chociaż w mediach społecznościowych opublikowały zdjęcia, na których pozowały w Rzymie lub zjeżdżały z górskich stoków we Włoszech. Pamiętam również klientkę, która przyszła do salonu niedługo po powrocie z Francji. Nazwała mnie idiotką, po tym, jak na drzwiach zobaczyła kartkę, z prośbą o dokładnie umycie rąk. Była oburzona, twierdząc, że przecież dba o higienę. Wyśmiała mnie, gdy chciałam, aby założyła maseczkę, ograniczyła rozmowę do minimum i nie korzystała nadmiernie z telefonu – wspomina Karolina. Właścicielka salonu zamknęła lokal jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii. Niepokoiła ją lekceważąca postawa klientek i naprawdę bała się zarazić. – Wiele osób nie rozumie, że ten wirus bardzo łatwo się przenosi. Uważają, że zakaz wychodzenia z domów to dotyczy tylko starszych, nie myśląc o rodzicach i dziadkach, z którymi mogą mieć kontakt – zapewnia. Nawet teraz, w trakcie kwarantanny klientki próbują dodzwonić się do Karoliny lub zasypują ją wiadomościami prywatnymi z prośbą, by przyjęła je na paznokcie. – Martwią się tym, jak będą wyglądać na święta, bo przecież mają taki nieestetyczny odrost. Narzekają, że z takimi paznokciami trudno im funkcjonować – opisuje Karolina. – Dla nas, stylistek paznokci to bardzo trudny okres pod względem finansowym. Rozważałam powrót do pracy i postawienie specjalnej ścianki z plexi, która odradzałaby mnie od klientki, zmniejszając ryzyko zachorowania. Na szczęście wielkim wsparcie okazały się stałe klientki, dla których zdrowie jest ważniejsze. Poprosiły, bym spokojnie na nie zaczekała i zapłaciły za kilka wizyt z góry tylko dlatego, żeby firma przetrwała finansowo. Póki, co nie bankrutuje i miło mi ze świadomością, że będę mieć klientki, gdy sytuacja wróci do normy. Karolina wyjaśnia, jak można zdejmować hybrydę w domowych warunkach, aby w większym stopniu nie uszkodzić paznokcia. – Najważniejsze, aby nie odrywać, nie podważać i nie zrywać zębami żelu lub lakieru. Myślę, że każda z nas ma w domu jakikolwiek pilnik. Można spiłować kolor, ale zostawiając bazę. Nie ściągamy produktów do gołej płytki, ponieważ łatwo można ją przepiłować i narobić sobie bólu. Teraz jest mnóstwo filmików znanych instruktorek, które pokazują, jak skutecznie usunąć stylizację w domu. Podsyłam je moim klientkom, gdy o to poproszą – podkreśla. Zaleca zdroworozsądkowe podejście Salon kosmetyczny prowadzi także Marta, która przyznaje, że wiele innych obiektów tego typu wciąż prosperuje lub zamierza ponownie otworzyć się w nadchodzących dniach. Jest świadoma faktu, że taka postawa może wynikać z trudnej sytuacji finansowej usługodawców. – Nie zrzucałabym tu winy tylko na dobijające się do nas klientki, bo niestety, niektóre kosmetyczki chcąc zarobić i same zapraszają je na zabiegi także w okresie kwarantanny – zauważa. Zdała sobie sprawę, że prędzej czy później będzie musiała zamknąć salon, gdy w Polsce ogłoszony pierwszy wypadek koronawirusa. Z ostateczną decyzją zwlekała jednak do momentu, o zamknięciu szkół. – Szkoły zamknięto w środę, w czwartek pracowałam ostatni dzień, a od piątku wszystkie klientki zostały odwołane – mówi. – Oczywiście zdarzają się panie, które proszą, bym je przyjęła, ale zdecydowana większość pochwala moją decyzję i doskonale rozumie sytuację. Choć niektóre panie nalegają, by Marta przyjęła je "po cichu w domu", stylistka jest nieugięta. Właścicielka salonu bacznie monitoruje dynamicznie zmieniająca się sytuację i wychodzi z założenia, że bezpieczeństwo jej i klientek jest znacznie ważniejsze, od wykonania zabiegu.