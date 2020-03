Koronawirus w Polsce. Szkoły i przedszkola zamknięte do świąt – lekcje wracają 14 kwietnia

W miniony piątek premier ogłosił zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków do Wielkanocy. To jedna z pierwszych decyzji podjętych po oficjalnym ogłoszeniu w Polsce stanu epidemii. Choć lekcje w ławkach szkolnych rozpoczną się planowo w połowie kwietnia, uczniowie mają do tego czasu uczyć się zdalnie. Co z egzaminami?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Koronawirus w Polsce. Uczniowie będą realizować materiał online. (123RF)