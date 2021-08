Kosmetyczka na wakacje. Sprawdź, co warto ze sobą zabrać!

Wakacje to cudowny i często beztroski czas, który spędzamy na zwiedzaniu, plażowaniu czy na przykład aktywnemu wędrowaniu po górach. Jedno jest pewne, nie unikniemy słońca, które jeśli nawet mocno nie parzy, to gdy mamy z nim do czynienia przez długi czas, na pewno podrażni naszą skórę. Dlatego w wakacyjnej kosmetyczce powinien znaleźć się krem z filtrem przeciwsłonecznym, najlepiej osobny do ciała i twarzy. To nasza cera jest najbardziej podatna na kontakt z promieniami słońca, więc najlepiej ją posmarować kosmetykiem z wyższą ochroną, np. SPF 30 (SPF 50 jest polecane zwłaszcza dla dzieci, których skóra jest o wiele bardziej delikatna niż dorosłych, ale też dla osób z jasną karnacją, które mają mniej barwnika – melatoniny). A co spakować do kosmetyczki na wakacje oprócz kremów z ochroną UV?