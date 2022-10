Kosmetyki anti-aging, czyli jakie?

Anti-aging, czyli…

Anti-aging to określenie, jak wiele innych, zapożyczone z języka angielskiego i w dokładnym tłumaczeniu oznacza "przeciw starzeniu". Dlaczego więc produkty określane tym mianem kojarzymy przede wszystkim ze zmarszczkami? Na to pytanie odpowiada kosmetolog marki Clochee, Marta Ryszewska – Rzeczywiście utarło się, że kiedy słyszymy o produkcie anti-aging to pierwszą myślą, jaka przychodzi nam do głowy, jest redukcja zmarszczek. To one przede wszystkim kojarzą nam się ze starzeniem i z doświadczenia, śmiało mogę stwierdzić, że to one najbardziej nam doskwierają. Prawda jest taka, że określenie anti-aging jest pojęciem dość obszernym i poza redukcją zmarszczek oznacza ono także nawilżenie skóry, wzmocnienie bariery hydro-lipidowej, poprawę tekstury i kolorytu, rozjaśnienie przebarwień, utrzymanie jędrności i elastyczności. Warto o te wszystkie elementy zadbać, ponieważ w większości przypadków przekłada się to na nasze dobre samopoczucie. A w jaki sposób można tego dokonać? Poprzez stosowanie kosmetyków z odpowiednimi składnikami aktywnymi, zabiegi gabinetowe, czy też medycynę estetyczną.