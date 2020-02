Kosmetyki z miodem dla delikatnej cery. Jakie produkty do cery suchej i trądzikowej wybrać?

Prawdziwym wybawieniem dla skóry suchej czy trądzikowej są wszelkiego rodzaju produkty wzbogacone naturalnymi ekstraktami oraz nawilżającymi dodatkami. Dbając o pielęgnację delikatnej cery, pamiętaj o analizowaniu składów wybranych kosmetyków pod kątem zwartego w nich drogocennego miodu.

Miód wykazuje niezwykłe właściwości nawilżające, przeciwzapalne i antybakteryjne, więc jest idealnym produktem do cery suchej, spragnionej odżywienia. Oprócz tego, kosmetyki z miodem uznawane są za jedne z najbardziej naturalnych produktów, które pozytywnie wpływają na stan skóry twarzy: łagodzą, koją i leczą, a to z kolei idealnie wpływa na równowagę skóry tłustej oraz trądzikowej. Korzystając z miodowych kosmetyków w przypadku narażonej na podrażnienia cery, zapewnisz sobie całkowitą ochronną i codzienną pielęgnację. Dobrym połączeniem są kosmetyki z miodem wzbogacone dodatkowo o propolis, ponieważ to kolejny naturalny składnik wykazujący właściwości lecznicze.