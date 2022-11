Kosmiczne przedszkolaki

– Wiesz Kasiu, nigdy byśmy nie przypuszczali, że w naszej Turce można stworzyć tak fantastyczne miejsce dla dzieci. To przedszkole to dla Kamila okno na świat i wielka szansa na rozwój. -Tak niedawno powiedzieli mi teściowie. Zosia też musi tu chodzić, jak tylko skończy 3 lata – wspomina pani Katarzyna. I ze śmiechem dodaje, że dziadkowie już zadeklarowali, że muszą jakoś sobie wynagrodzić rozłąkę z wnukami, więc w wakacje zabiorą Kamila i Zosię na trzy tygodnie do siebie, a my najlepiej żebyśmy sobie wtedy zaplanowali urlop tylko we dwoje.