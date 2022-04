Kremy z filtrem tylko latem. Prawda czy fałsz?

A co, jeśli nie do końca wiesz, jaką masz skórę i jakich składników szukać? To nie problem, wybierz jeden z naturalnych kremów od Pure by Clochee. Ich składniki aktywne zostały skomponowane tak, aby odpowiednio pielęgnowały każdy typ skóry, dodatkowo mają właściwości antipollution, tak więc będą chroniły skórę nie tylko przed promieniowaniem, ale także zanieczyszczeniami powietrza. Jeśli masz jasną karnację sięgnij po BB SPF 30 Krem mineralny w odcieniu light nude, natomiast jeśli Twoja karnacja jest nieco ciemniejsza, koniecznie sprawdź BB SPF 30 Krem mineralny w kolorze neutral beige. Oba produkty są wegańskie i naturalne.