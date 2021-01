Krewetki w roli głównej – jak przyrządzić te popularne owoce morza?

Krewetki to luksus, na który niemal każdy może już sobie pozwolić. Świeże czy mrożone, pasują doskonale zarówno do romantycznej kolacji we dwoje, jak i pożywnego dania dla całej rodziny. Dzięki swoim unikalnym walorom smakowym wzbogacą smak każdej potrawy, a pomarańczowa barwa ożywi wizualnie niejedno danie.

Jakie są rodzaje krewetek?

Krewetki, które kupujemy w Polsce, pochodzą z różnych regionów świata, mogą różnić się wyglądem i wielkością. Najbardziej okazałe są krewetki tygrysie, których długość może sięgać nawet 40 cm. Krewetki północnoatlantyckie są odrobinę mniejsze, za to ich mięso wyróżnia się delikatnością i soczystością. Najmniejsze są krewetki szare, które bardzo często trafiają na stół w formie przystawki.

Kupując krewetki, nie zwracajmy uwagi tylko na rozmiar krewetek. Ważna jest także, a może przede wszystkim, ich świeżość i przydatność do spożycia. Najbezpieczniej jest kupować krewetki bez głów, za to w skorupkach. Dlaczego? W głowach mieści się wiele enzymów, które pod wpływem niekorzystnej temperatury bardzo szybko rozkładają białka zawarte w mięsie. Jeśli krewetka nie zostanie zamrożona na czas (a na to nie mamy wpływu), wtedy będzie gorszej jakości, a tym samym przełoży się to na jej smak.

W jaki sposób obrać krewetki?

Jeśli kupujemy krewetki nieobrane, najpierw powinniśmy je umyć (jeśli są zamrożone - wcześniej rozmrozić). Następnie musimy delikatnie oderwać głowę, podważyć z jednego boku pancerz, obrać i ściągnąć go do końca lekko naciskając część tylną krewetki. Potem powinniśmy naciąć jej grzbiet i wyciągnąć stamtąd (podważając na środku nożem) cienki, ciemny paseczek – czyli przewód pokarmowy. Jeśli go nie usuniemy, krewetka może być gorzka. Możemy też ten kanalik wyciągnąć bez użycia noża. Aby to zrobić, po zdjęciu pancerza należy wyprostować krewetkę i jednym pociągnięciem wyciągnąć z niej ciemny paseczek. Dzięki takiej technice obierania nie mamy nacięcia w krewetce, a ona jest dobrze oczyszczona w środku. Jeśli zależy nam na zachowaniu głowy oraz ogona, możemy krewetkę naciąć najpierw na grzbiecie, wyciągnąć z niej przewód pokarmowy, a dopiero potem zsunąć lekko pancerz. W ten sposób krewetka zostaje nam w całości. Na samym końcu płuczemy krewetkę pod zimną wodą.

Jak gotować i smażyć krewetki?

Przy przyrządzaniu krewetek istotne jest by pamiętać, że są one wrażliwe na wysoką temperaturę i nie lubią zbyt długiej obróbki termicznej. Kiedy je gotujemy, najlepiej robić to w temperaturze 52-60 stopni Celsjusza. Jeśli temperatura jest za wysoka – krewetki wyjdą nie tylko suche, ale i twarde. Natomiast gdy temperatura jest za niska – wtedy stają się zbyt miękkie, co powoduje nieprzyjemne doznania przy jedzeniu. Na grillowanie krewetek na patelni też nie należy poświęcać zbyt wiele czasu. Wystarczy minuta na jedną stronę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat smażenia czy gotowania krewetek, zajrzyj na stronę www.hortex.pl.

Krewetki – przykładowe przepisy

Krewetki w cieście piwnym

Krewetki w cieście piwnym to przepis na niebanalną i bardzo smaczną przekąskę na przyjęcie. Do tego dania warto użyć świeżych krewetek, gdyż mrożone mogą okazać się zbyt twarde. Bez względu na to, jakich w końcu produktów użyjemy, krewetki należy po obraniu i umyciu zawsze porządnie wytrzeć do sucha. Zetknięcie wody z olejem nie jest bowiem ani bezpieczne, ani przyjemne.

Co potrzebujemy do przyrządzenia krewetek? Składniki na 2 porcje:

150 ml jasnego i dobrze schłodzonego piwa,

300 g surowych, obranych krewetek – łącznie z ogonkiem,

oleju do głębokiego smażenia,

125 g mąki plus 3 dodatkowe łyżki niezbędne do obtaczania krewetek,

2 cytryny pokrojone w ćwiartki,

¼ łyżeczki ostrej papryki,

½ łyżeczki proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia, ostrą papryką oraz solą. Potem miksujemy dokładnie, na gładką masę z piwem. Alkohol dolewamy powoli, obserwując, czy ciasto ma już dobrą, gęstą konsystencję i czy oblepi krewetkę, a nie szybko z niej spłynie. Kiedy ciasto jest już dość gęste, rozgrzewamy w garnku olej o głębokość co najmniej 7 cm. Obtaczamy krewetkę w mące, potem maczamy w cieście, przytrzymując krewetkę za ogonek. Strzepujemy nadmiar ciasta i wkładamy do garnka z olejem. Smażymy krewetkę z dwóch stron na złoty kolor przez około 2 minuty. Odsączamy na papierowym ręczniku położonym na talerzu.

Krewetkowa sałatka

Krewetkowa sałatka zrobi furorę na każdym przyjęciu. Przede wszystkim dlatego, że jest wyrazista w smaku i jednocześnie delikatna, jeśli chodzi o konsystencję. Do jej przygotowania potrzebne będą:

5 łyżek kwaśnej śmietany,

2 łyżki majonezu,

300 g krewetek bez skorupek i ogonków, mogą być gotowane,

1 łyżeczka chrzanu ze słoika,

½ łyżeczki musztardy,

1 łyżeczka soku z cytryny,

posiekany szczypiorek (kilka gałązek),

posiekany koperek,

sól i pieprz.

Wykonanie jest banalnie proste: wystarczy zmieszać ze sobą wszystkie wymienione składniki, a następnie podać sałatkę z dodatkiem opieczonego w tosterze chleba lub tostu.

Makaron z krewetkami z curry i mleczkiem kokosowym

Składniki:

150 g makaronu,

200 g surowych, dużych krewetek,

160 ml mleczka kokosowego,

2 łyżki jogurtu naturalnego,

5 ząbków czosnku,

½ małej czerwonej papryki,

1 zielona papryka,

½ łyżeczki curry,

garść świeżego estragonu,

sól, pieprz.

Aby wykonać to danie kroimy małą, czerwoną paprykę w drobną kostkę, zieloną paprykę w paski. Obieramy i myjemy krewetki. Zalewamy makaron wrzątkiem i odstawiamy na 8 minut. Następnie na rozgrzaną patelnię nalewamy oliwę, wrzucamy przeciśnięty przez praskę czosnek i smażymy mniej więcej około pół minuty. Dodajemy pokrojoną w paski zieloną paprykę i smażymy 2 minuty. Wrzucamy do tego obrane wcześniej krewetki i smażymy je maksymalnie 2 minuty. Zmniejszamy ogień, dolewamy mleczka kokosowego oraz dodajemy pokrojoną w kosteczkę czerwoną paprykę. Doprawiamy to wszystko świeżym estragonem, curry, pieprzem i solą. Na sam koniec dodajemy jogurt. Aby się nie zważył, dodajemy go najpierw do kubeczka, do niego dolewamy odrobinę gorącego kokosowego mleczka, mieszamy i wlewamy z powrotem na patelnię. Pozostawiamy potrawę na małym ogniu jeszcze przez moment, a potem mieszamy z makaronem lub polewamy potrawą makaron przygotowany już wcześniej na talerzu.

Jeśli szukasz innych, ciekawych przepisów oraz porad kuchennych, sprawdź na www.hortex.pl, gdzie znajdziesz wiele inspirujących pomysłów na dnia, nie tylko z owocami morza.