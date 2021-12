Królowa jest tylko jedna. Modowe oblicza torebki

Kobiety, które szukają czegoś pomiędzy torbą na ramię i shopperką, a nieco bardziej sztywną torbą przypominającą kuferek, będą zachwycone modelem Tous Amaya. Został wykonany z beżowego i brązowego winylu imitującego skórę i dodatkowo ma elementy w kolorze złota. Kolejną zaletą jest zapięcie na guzik magnetyczny, a także dwie kieszenie wewnętrzne i jedna zewnętrzna – daje nam to możliwość schowania wszystkiego, co potrzebne. Tym, co rzuca się w oczy najbardziej, jest charakterystyczne logo marki Tous, a także napis create with love, since 1920. Całość utrzymana jest w stylistyce retro, ale w umiarkowanymi stopniu – po to, by współczesna bizneswoman czy dziewczyna lubiąca bawić się modą czuła się pewnie i komfortowo. Jeśli wolimy wersję bez pokaźnego logotypu, wybierzmy shopperkę, listonoszkę lub małą torbę zdobioną złotym łańcuchem – znajdziemy je w linii Tous Kaos Icon. Co można schować do takiej torebki? Oczywiście portfel, np. ten z kolekcji Kaos Mini wykonany z wodoodpornego płótna. Posiada identyczny deseń co torba, a do tego jeszcze logo słodkiego pluszaka. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by wzbogacić go o złotą zawieszkę z misiem!