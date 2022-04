Królowe nawilżenia, czyli trehaloza i kwas hialuronowy. Co warto o nich wiedzieć?

Trehaloza to mniej znany składnik kosmetyków o działaniu nawilżającym, jednak godny konkurent kwasu hialuronowego. To naturalny dwucukier (warto dodać, że kwas hialuronowy także należy do grupy cukrów) pod względem budowy przypominający cukry, które są obecne w naturalnym czynniku regulującym poziom nawilżenia skóry, czyli NMF. Z uwagi na tę cechę trehaloza ma świetne właściwości nawilżające – jest doskonale wchłaniana przez skórę. Zarówno kwas hialuronowy, jak i trehaloza są dobrze tolerowane i z powodzeniem można stosować je łącznie. Często wchodzą w skład tych samych kosmetyków, co wzmacnia ich działanie nawilżające. Trehaloza ma również właściwości antyoksydacyjne, co sprawia, że kosmetyki z jej dodatkiem przywracają skórze zdolność regeneracji i spowalniają procesy starzenia wywołane przez wolne rodniki.