Krzysztof Zalewski zaprasza do odkrycia nowej, zaskakującej odsłony Żywiec Zdrój

Wyjątkowo przyjemne źródło nawodnienia

Żywiec Zdrój Delikatnie Musujący to nowa odsłona wody gazowanej. Wyróżniają go najdelikatniejsze bąbelki, które subtelnie musując dostarczają doznań sensorycznych i sprawiają, że picie wody może być prawdziwą przyjemnością. Żywiec Zdrój Delikatnie Musujący, to doskonały sposób by zadbać o właściwe nawodnienie - szczególnie wiosną i latem, kiedy temperatury rosną, a organizm potrzebuje więcej wody by właściwe funkcjonować. Produkt wyróżnia również samo opakowanie z subtelną grafiką w odcieniach turkusu, co dodatkowo podkreśla delikatność produktu.