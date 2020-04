Książę Harry i Meghan Markle rozpoczęli bojkot z brytyjską prasą. "Nigdy więcej tabloidów"

Meghan Markle i książę Harry wysłali oficjalny list, w którym poinformowali o całkowitym zerwaniu kontaktu z czterema brytyjskimi tabloidami. Został wysłany do: The Sun, The Daily Mail, The Mirror i The Express.

Meghan Markle i książę Harry walczą z brytyjskimi tabloidami (Getty Images)