"Książki – i w ogóle jakakolwiek forma sztuki – to odzwierciedlenie osoby, która ją tworzy" – wywiad WP

"Z jednej strony chciałbym wierzyć, że da się przepowiedzieć przyszłość, a z drugiej to byłaby przerażająca wizja. Wydaje mi się, że zdolność odczytywania ludzi jest tutaj kluczowa, a jak do tego dochodzi niezachwiana wiara, to otrzymujemy dokładnie to, po co przyszliśmy do wróżbity. Każdą odpowiedź można przecież różnie interpretować i dostosować do naszych oczekiwań."