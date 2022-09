Kuchenka indukcyjna – dlaczego warto?

Jak działa płyta indukcyjna?

Płyty indukcyjne wyróżnia przede wszystkim sposób ich działania. Opiera się on bowiem na indukcji elektromagnetycznej, dzięki której po położeniu na płycie odpowiedniego naczynia, możliwe jest wytworzenie pola magnetycznego. To z kolei prowadzi do powstania tak zwanych prądów wirowych na spodzie garnka lub innego naczynia, co przyczynia się do jego nagrzewania.