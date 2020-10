Kuchnie dla dzieci - lepiej wybrać te z akcesoriami z drewna czy plastiku?

Wybierając zabawki, zwracamy uwagę na wiele aspektów. Jednym z kluczowych jest materiał, który w dużym stopniu determinuje bezpieczeństwo korzystania z akcesorium. Który lepiej wybrać – drewno czy plastik? Podpowiadamy, jakiego wyboru dokonać, szukając kuchni dla dzieci.

W dzisiejszym świecie znacznie większą uwagę przywiązuje się do materiałów i ekologiczności produkcji niż choćby dwie, trzy dekady temu. W miarę, jak rośnie świadomość ekologiczna, wzrasta zapotrzebowanie na produkty, powstające bez szkody dla środowiska. Plastik to zdecydowanie wróg numer ekologów – mimo że w kontekście produkcji ma wiele zalet, jego wady je przesłaniają. Jest to materiał, który rozkłada się setki tysięcy lat, a podczas tego procesu uwalnia mikroplastikowe włókna, które unoszą się w powietrzu, wodzie, a nawet wnikają do struktury DNA. Firmy wybierają go z uwagi na niewysoki koszt, a także łatwość obróbki. Niemniej, należy pamiętać, że raz wyprodukowana plastikowa zabawka lub część zostaną z nami przez kolejne tysiąclecia.

materiały partnera (materiały partnera)

Drewniana kuchnia dla dzieci

Drewno – alternatywa dla plastiku

Chętnie wybieraną, alternatywą jest drewno. Jego produkcja wymaga ścięcia drzew, niemniej jest to materiał biodegradowalny, którego pozyskiwanie nie zanieczyszcza środowiska w takim stopniu, co plastik. Drewniane przedmioty prezentują się również bardziej efektownie niż plastikowe i nie powodują alergii. Wszystko to sprawia, że sklepy internetowe oferujące zabawki dla dzieci, coraz częściej decydują się na uwzględnienie w swojej ofercie drewniane wyroby, po które chętnie sięgają świadomi rodzice. Niektóre, jak na przykład dollo.pl, zupełnie rezygnują z dystrybucji wyrobów plastikowych.

Zabawki dla dzieci – drewniane czy plastikowe?

W przypadku doboru zabawek dla dzieci, jak na przykład kuchni do zabawy, kluczowym aspektem jest najczęściej bezpieczeństwo maluchów oraz walory edukacyjne. W przypadku tego pierwszego liczy się przede wszystkim design i materiał wykorzystany w procesie produkcyjnym. Plastik niekoniecznie będzie trafionym wyborem.

Plastikowe kuchnie dla dzieci mogą okazać się nieco tańsze, natomiast nie gwarantują podobnego poziomu bezpieczeństwa, co drewniane. Przede wszystkim dlatego, że plastikowe elementy są bardziej wrażliwe na odłamanie, topnienie czy ukruszenie. Maluchowi łatwiej jest złamać wykonaną z tego materiału część, a w konsekwencji skaleczyć się nią lub też ją połknąć. Drewno jest natomiast bardzo wytrzymałe i niezwykle trudno jest naruszyć jego strukturę. Ponadto, jest również bezpieczniejsze dla delikatnej skóry dzieci.

materiały partnera (materiały partnera)

Drewniana kuchnia dla dzieci 2w1 z domkiem dla lalek

Kuchnie dla dzieci do zabawy drewniane – dlaczego warto?

Jako zabawka edukacyjna, kuchnie dla dzieci to wspaniały sposób na wykształcenie w maluchu poczucia porządku i chęci pomagania w domowych obowiązkach. Ponadto, jest to również wspaniałe akcesorium do wspólnej zabawy, które pozwala na kształtowanie umiejętności negocjacyjnych i asertywności. Nie zapominajmy również, że tego rodzaju akcesoria wspaniale rozwijają wyobraźnię. Jeśli zależy Ci na wszechstronnej zabawce dla dzieci, trudno więc o lepszy wybór.