Kultowe kosmetyki LUSH już w Polsce!

W trosce o środowisko

Rosnąca świadomość zmian klimatycznych przekłada się na to, że na rynku dostępnych jest coraz więcej produktów pozbawionych jednorazowych opakowań i plastikowych butelek. LUSH redukuje ilość niepotrzebnych odpadów już od wielu lat i dzięki temu w mniejszym stopniu przyczynia się do zanieczyszczania środowiska. Prawdziwym przełomem dla marki było wynalezienie w 1987 roku szamponów w kostce przez Mo Constantine'a — współzałożycielkę firmy LUSH i Stana Krysztal — chemika kosmetycznego. Co ciekawe, innowacyjny produkt, który zrewolucjonizował mycie włosów na całym świecie, powstał przypadkiem, podczas eksperymentalnych prac nad nowym rodzajem mydła. Mo i Stan otrzymali kosmetyk, którego konsystencja po spienieniu idealnie odpowiadała szamponowi. Po swoim zaskakującym odkryciu firma złożyła wniosek, by zdobyć patent, chroniący ich wynalazek. Przyznanie go sprawiło wiele radości i satysfakcji z pracy odkrywcom z LUSH.