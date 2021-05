Kultowe sneakersy New Blance. Ponadczasowa klasyka w męskim stylu

W świecie trendów jest wiele kultowych modeli ubrań, butów i dodtków, które od lat nie schodzą z modowego piedestału. Do takich nieśmiertelnych hitów zaliczamy m.in. sneakersy marki New Balance. Te kultowe buty mają wiele cech charakterystycznych, które sprawiają, że trudno pomylić je z obuwiem innych marek. Jednym z takich znaków rozpoznawczych jest oczywiście duża litera N zdobiąca zewnętrzny i wewnętrzny bok cholewki, a także smukły, nieco wydłużony fason na stabilnej, miękkiej podeszwie. Sneakersy New Balance to trend unisex, dzięki czemu mają licznych zwolenników obu płci. Jak nosić New Balance’y w męskich stylizacjach? Przeczytaj nasz praktyczny poradnik.