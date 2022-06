Kupuj online z EkoBoxem InPost w MODIVO

MODIVO jako pierwsze w kraju wdrożyło EkoBoxy. Podczas finalizacji zamówienia w sklepie internetowym MODIVO można wybrać je jako formę dostawy do Paczkomatów® InPost. Po odbiorze przesyłki i wypakowaniu zamówienia zamiast wyrzucać pudełko do kosza, można zwrócić je z powrotem do Paczkomatu® InPost w celu ponownego wykorzystania. EkoBoxy wykonano z wytrzymałego kartonu, który nadaje się do wielokrotnego użytku. Innowacyjna konstrukcja z zapięciami na rzep pozwala na proste i szybkie złożenie i rozłożenie pudełka. Troska o środowisko i ograniczanie ilości odpadów, to priorytet zarówno dla MODIVO, jak i InPostu. Dzięki współpracy i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań możemy nawet dziesięciokrotnie zmniejszyć liczbę wyrzucanych kartonów. W tym momencie Klienci MODIVO mogą skorzystać bezpłatnie z EkoBoxów i zapoznać się z nową formą dostawy. Ponadto za każdy zwrócony do Paczkomatu® EkoBox otrzymają -10% na kolejne zakupy.