Kuracja retinolowa – dla kogo i w jakich przypadkach powinno się ją stosować?

Jak stosować retinol?

Retinol do użytku domowego występuje w kilku bezpiecznych stężeniach – od 0,1% do 2%. Podstawową zasadą przy kuracji retinolem jest to, że należy ją rozpoczynać od najniższych stężeń. Dopiero z czasem stężenie można zwiększać, jednak trzeba uważnie obserwować reakcję skóry. Kolejną ważną zasadą jest czas, w którym wykonuje się kurację. Najlepiej, aby była to jesień bądź zima, kiedy promieniowanie słoneczne nie jest tak intensywne. Kosmetyki z retinolem powinno się włączyć do wieczornej pielęgnacji skóry. Retinol aplikuje się tylko na oczyszczoną i osuszoną skórę. Wystarczy niewielką ilość (2 lub 3 krople) równomiernie rozprowadzić po twarzy, omijając okolice oczu i ust. Po upływie około 30 minut należy użyć kremu nawilżającego. Warto, by zawierał w składzie substancje aktywnie nawilżające, takie jak kwas hialuronowy. Dobrej jakości kremy nawilżające do twarzy znajdziemy między innymi w ofercie AVON. Trzeba jeszcze pamiętać, że retinolu nie stosujemy codziennie, a w zalecanych przez producenta odstępach czasowych.