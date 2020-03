Kwarantanna domowa. Jak powinna wyglądać i jakie są najważniejsze zasady?

Głośno mówi się o kwarantannie domowej na wypadek koronawirusa. Jest to jeden ze środków zapobiegawczych, który stosuje się w przypadku odkrycia zakażania. Tak naprawdę przez kwarantannę może przejść każda osoba u której jest podejrzenie ewentualnego zakażenia. Na czym polega domowa kwarantanna?

Czym jest kwarantanna?

Obecnie często słyszy się o pojęciu kwarantanny w obliczu koronawirusa . Zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, kwarantanna to "odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych". Z kolei kwarantanna domowa ma czysto profilaktyczny charakter, ponieważ dotyczy wyłącznie osób, które nie mają jeszcze żadnych objawów infekcji, lecz z uwagi na potencjalne zakażenie koronawirusem, mogą oni zarażać innych, nim u nich samych wystąpią objawy.

Kiedy konieczna jest kwarantanna domowa?

Pamiętaj, że izolacja nie jest tym samym co kwarantanna . Izolacja dotyczy wyłącznie osób chorych albo tych, u których podejrzewa się możliwe zakażenie – izolowanie odbywa się w szpitalu.

Jakie są zasady kwarantanny domowej?

Do kiedy trwa kwarantanna domowa?

Jeśli chodzi o czas trwania kwarantanny, to jest on ściśle określany przez Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku koronawirusa, kwarantanna domowa powinna trwać 14 dni. Gdy w tym czasie nie pojawią się objawy infekcji, można wówczas wrócić do zwykłych, codziennych obowiązków.