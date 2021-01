Kwasy omega 3 6 9 - działanie, źródła w żywności. Czy warto suplementować?

Kwasy omega 3 6 9 to zdrowe tłuszcze, które pozytywnie wpływają na organizm i są odpowiedzialne za wiele procesów w nim zachodzących. W odróżnieniu od tłuszczów nasyconych nie wpływają negatywnie na ciśnienie tętnicze, serce, układ nerwowy czy krążenia – a wręcz przeciwnie. Kwasy omega 3 6 9 dostarczamy do organizmu głównie z pożywieniem, natomiast w przypadku ich niedoborów dietę można suplementować zdrowymi tłuszczami. Czy warto to robić?

Czym są kwasy omega?

Kwasy omega 3 6 9 to kwasy tłuszczowe, które należą do grupy dobrych tłuszczów nienasyconych. Ich zadaniem jest ochrona organizmu przed chorobami. Warto zaznaczyć, że każde z kwasów omega jest inny i odpowiada za inne działania. Kwas omega 3 i omega 6 to wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Nie są one naturalnie wytwarzane, dlatego trzeba je dostarczać w jedzeniu lub poprzez suplementację. Kwasy omega 9 należą natomiast do kwasów jednonienasyconych. Organizm umie je samodzielnie syntezować, ale i je również dostarcza się za pomocą diety. Najważniejszą różnicą między funkcjami pełnionymi przez kwasy omega 3 6 9 wynikają ze sposobu, w jaki wpływają one na poziom lipidów. Kasy pełnią też różne frakcje w profilaktyce i leczeniu chorób serca i krążenia.

Kwasy omega 3 6 9: proporcje

Kwasy omega tak jak inne mikro – i makroelementy powinny znajdować się w organizmie w odpowiednich ilościach. W ich przypadku zastosowanie ma zasada proporcjonalności tzw. złota proporcja. Zgodnie z nią stosunek kwasów omega 3 do omega 6 powinien mieścić się w proporcjach 1:1 do 1:5-6. Wynika to z tego, że nadmierna ilość omega 6 sprawia, że wypchnięte ze szlaków metabolicznych będą kwasy omega 3, co złagodzi ich korzystne działanie na organizm. Dietetycy zaznaczają, że u większości Polaków ta zasada proporcjonalności jest zakłócona. Zbyt duża ilość tłuszczów roślinnych, a mała ilość ryb sprawia, że proporcje wynoszą 1:10-12. Kwasy omega 9 nieobjęte są zasadą proporcjonalności, co wynika z ich innych szlaków metabolicznych.

Co jeść, aby dostarczać kwasy omega 3 6 9 do organizmu?

Kwasy omega 3 dostarczane są do organizmu tylko z pożywieniem. Znaleźć można je głównie w tłustych rybach, olejach rolnych, migdałach i orzechach włoskich. Omega 6 to kwasy występujące natomiast w oleju kukurydzianym, słonecznikowym, rzepakowym, arachidowym, sojowym, kokosowym, rzepakowym, z pestek winogron, oliwie, sezamie, pestkach dyni, orzechach ziemnych, migdałach, awokado, margarynie roślinnej. Źródłem kwasów omega 9 jest siemię lniane, oliwie, oleju rzepakowym, słonecznikowym z awokado, migdałów, orzechów ziemnych, pistacje.

Osoby, które rzadko spożywają te produkty spożywcze, powinny rozpocząć suplementację diety. Suplementy z kwasami zazwyczaj występują pod postacią tabletek lub kapsułek. Dostarczają one kwasów omega 3 6 9 w odpowiednich ilościach. Suplementacja szczególnie ważna jest dla osób zmagających się z chorobą niedokrwienną serca

Kwasy omega 3 6 9 dla dzieci

Zdrowe tłuszcze są niezwykle ważne w rozwoju najmłodszych. W ich przypadku wskazane jest sięganie po kwasy omega 3 6 9 dla dzieci. Zdrowe tłuszcze są nam potrzebne do prawidłowego rozwoju. Będą one usprawniać pracę układu krążenia, poprawiać funkcjonowanie mózgu i układu nerwowego, podnosić odporność, przyspieszać regenerację skóry i zmniejszać objawy schorzeń dermatologicznych, zniwelować stany zapalne i przyspieszać regenerację organizmu po chorobie, poprawiać funkcjonowanie mózgu i układu nerwowego. Niedobory kwasów omega 3 6 9 u dzieci mogą za skutkować obniżeniem odporności, alergiami i chorobami skórnymi, a także problemami z koncentracją i pamięcią.

Kwasy omega 3 6 9 dzieciom można dostarczać wraz z pożywieniem. Dzienne zapotrzebowanie najmłodszych to ok.15 g - zaspokoi je ok. 300 g ryby. Jeśli maluch ma alergie na produkty z kwasami omega 3 6 9 to dietę można suplementować specjalnymi preparatami.

Kwasy omega 3 6 9: skutki uboczne