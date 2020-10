WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 4 lata 30.answear.Labanswearkolekcja mody 1 godzinę temu Artykuł sponsorowany Lata 30. w interpretacji współczesnych projektantów – kolekcja answear.LAB KRÓL Z połączenia serialowych kostiumów, fasonów z lat 30. XX w. oraz współczesnych trendów może powstać wyłącznie coś wyjątkowego. Właśnie taka jest kolekcja ubrań i akcesoriów answear.LAB KRÓL, która proponuje kobietom nowoczesną mieszankę modernizmu, prostoty i sex appeal’u. Co było inspiracją do jej powstania? Podziel się Lata 30. w interpretacji współczesnych projektantów (materiały partnera) Historia mody kołem się toczy, a niektóre historyczne fasony inspirują kolejne pokolenia projektantów. Przemiany, jakie zaszły w modzie lat 30. XX, mają swoje odbicie także w czasach współczesnych, choćby w limitowanej kolekcji answear.LAB KRÓL. Największy projekt łączący świat mody i filmu, powstały we współpracy marki answear.LAB oraz Canal+ , na nowo interpretuje trendy z tamtej dekady, które w kolekcji zyskały nowoczesny wymiar, naznaczony przemianami w kulturze i społeczeństwie. materiały partnera (materiały partnera) Trendy i osobowości lat 30., które wpłynęły na powstanie kolekcji Moda lat 30. diametralnie różniła się od look’u wylansowanego we wcześniejszej dekadzie. Filuterna flapper girl została zastąpiona przez pewną siebie, elegancką, zmysłową i niezależną kobietę. Fasony starały się podkreślać wysportowaną i smukłą sylwetkę. Stało się to za sprawą popularności dzianin oraz tkanin ciętych po skosie, które otulały ciało i dopasowywały się do jego naturalnych kształtów. Nie bez znaczenia dla mody był fakt postępującej emancypacji kobiet oraz ich częstszej aktywności zawodowej. Moda lat 30. przeplatała się również ze sztuką: pod wpływem modernizmu i surrealizmu w ubiorach dominowały proste formy, geometryczne cięcia i wstawki, a fantazyjne aplikacje pojawiały się na sukniach i codziennych elementach garderoby, np. swetrach. W świecie zdominowanym przez artystów, krawców i kreatorów mody płci męskiej, w latach 30. sukces odnosiły Coco Chanel i Elsa Schiaparelli – kobiety o równie silnych charakterach, co i odmiennych osobowościach i poglądach na styl. Pierwsza wyzwoliła kobiety z gorsetów i niewygodnych ubrań, druga szokowała ekstrawagancją i śmiałym, nieco surrealistycznym podejściem do mody. Obu zawdzięczamy powstanie butików pret-a-porter, w których można było kupić gotowe ubrania. W swoich propozycjach, projektantki marki answear.LAB zaispirowały się także ówczesnymi ikonami kina: pewne siebie, kobiece, ale i niezależne Greta Garbo, Marlene Dietrich i Jeanne Harlow łamały modowe schematy i były wzorem dla wielu kobiet. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Kolory, wzory i idee, które inspirują Trendy z lat 30. XX znalazły swoje odbicie w limitowanej kolekcji answear.LAB KRÓL nie tylko ze względu na charakterystyczne fasony – propozycje marki czerpią z dorobku Coco Chanel i Elsy Schiaparelli, inspirują się podejściem do mody sławnych projektantek, tworząc nowości odpowiadające potrzebom współczesnych kobiet. Dlatego nie brakuje tutaj zaskakujących form, choćby skórzanych ubrań tworzącym damski garnitur. Innym aspektem uchwyconym w kolekcji jest dobór faktów, deseni i kolorów. Znajdziemy tu nasycone barwy kamieni szlachetnych, geometryczne desenie oraz artystyczne detale, dzięki temu całość świetnie balansuje na pograniczu aktualnych trendów i historycznych rozwiązań. Równie ważna w kolekcji jest jakość wykonania, zoom na detale oraz rzemiosło – w ten sposób projektanci marki answear.LAB złożyli swoisty hołd twórcom mody sprzed kilkudziesięciu lat, którzy na zawsze zmienili jej oblicze. materiały partnera (materiały partnera) Nowoczesna odsłona lat 30. w kolekcji answear.LAB KRÓL Kolekcja answear.LAB KRÓL na nowo interpretuje ducha lat 30. Projektantki marki nie tylko uwzględniły trendy tamtej dekady, ale wzięły pod uwagę ówczesne procesy zachodzące w społeczeństwie, styl życia kobiet oraz sytuacje, podczas których należało pokazać się w stosownym ubiorze. Na specjalne okazje sprawdzą się sukienki, które podkreślą kobiece kształty, a jednocześnie dodadzą pewności siebie. W kreacjach z kolekcji zawarto elementy, jakie pojawiały się w modzie lat 30.: opływowy kształt podkreślający talie i biodra, głębokie dekolty zarówno na przodzie, jak i na plecach, efektownie marszczone rękawy czy zakładki i drapowania wydobywające atuty danej tkaniny. Aktywność zawodowa kobiet i ich udział w życiu publicznym także odcisnęła swoje piętno na modzie lat 30. – to właśnie w tym okresie popularne stały się wygodne garsonki, proste płaszcze i marynarki, coraz chętniej noszono także spodnie damskie. Trend ten wziął na tapet answear.LAB, stąd w kolekcji można znaleźć wariacje na temat damskich garniturów, jak i garsonek – wykonane ze skóry naturalnej spodnie, spódnice i marynarki mogą stworzyć designerskie i praktyczne komplety zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. Naturalna skóra świetnie prezentuje się solo, choć możesz także zestawić ją z innymi elementami kolekcji, np. szerokimi spodniami czy koszulą z wiskozy. Nie zapominajmy o dodatkach, które mimo upływu czasu, są niezbędne w każdej modnej stylizacji: skórzanych torebkach, modernistycznych botkach i kozakach, jedwabnych apaszkach czy akcentujących talię skórzanych paskach. 