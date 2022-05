Lato 2022 pełne stylu

GRA W KOLORY

Delikatne pastele w tym sezonie mają mocną konkurencję! Wielu projektantów zaprezentowało na wybiegach kolekcje w intensywnych popowych kolorach. Kolorowe swetry, neonowe koszule czy torebki będą bardzo widoczne w letnich stylizacjach. To ukłon i nawiązanie do stylu lat 80. – jednej z najbardziej kolorowych dekad w modzie. Wyraziste kolory dobrze wyglądają w monochromatycznych stylizacjach, jednak projektanci i styliści zachęcają do łączenia ich ze sobą. By uniknąć efektu przerysowania, łącz ze sobą maksymalnie dwa do trzech kolorów.