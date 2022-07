Lato na Maxxa z TK Maxx

Po poranku pełnym wrażeń udaliśmy się do kolejnej lokalizacji – góralskiej chaty TK Maxx, w której czekały na nas dalsze atrakcje. Co to było za miejsce! W przepięknie zaaranżowanej ogrodowej strefie relaksu skorzystaliśmy z chwili na lunch podziwiając maxxymalnie wyjątkowy widok na Giewont. Ale przejdźmy do tego, co czekało na nas w środku!