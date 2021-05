Łechtaczka – czym jest i gdzie się znajduje?

Clitoris, bo tak określana jest łechtaczka po angielsku, posiada aż 8 tysięcy zakończeń nerwowych, jest bogato unaczyniona i pełni właściwie jedną funkcję – ma dawać paniom przyjemność. To najbardziej erogenny narząd kobiecego ciała, dzięki któremu panie mogą cieszyć się satysfakcjonującym życiem seksualnym. Co ciekawe, to narząd, który niemal się nie starzeje, nie choruje i nie zmienia swojego wyglądu. Przez wiele lat łechtaczka była bagatelizowana, mylnie interpretowano również jej funkcje – Hipokrates uważał, że służy do reprodukcji. Na szczęście dziś nie tylko wiadomo o niej więcej, ale i stworzono wiele gadżetów służących do jej stymulacji. Dowiedz się zatem, gdzie jest łechtaczka, jak działa oraz jak zapewnić sobie lub partnerce niebiańską rozkosz.