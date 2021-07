Lekka wersja szpilek. Modele z odkrytą piętą znów na topie!

William A. Rossi, autor książki "The Sex Life of the Foot and Shoe" powiedział, że to nie diamenty, ale obcasy są najlepszym przyjacielem kobiety. Według niego, zgrabnej łydce na szpilce nie jest w stanie oprzeć się żaden mężczyzna. Co ciekawe, buty na podwyższeniu znane były już w starożytności, ale prawdziwy trend zapoczątkowała Katarzyna Medycejska, która założyła szpilki na swój ślub z Henrykiem II Walezjuszem, późniejszym królem Francji. Za oficjalnego "wynalazcę" szpilek uchodzi Roger Vivier, francuski kreator mody, który zaprojektował model haute cauture dla Diora. Te pełne uroku i seksapilu buty były uwielbiane m.in. przez księżną Grace Kelly czy Sorayę, cesarzową Iranu. Dziś trudno sobie wyobrazić, że w naszej szafie może zabraknąć choć jednej pary obcasów.