Lekkim krokiem w stronę wiosny. Te wygodne buty są hitem nadchodzącego sezonu

Wzorzyste trampki

Trampki – obok sneakersów – to ulubione obuwie modelek. Nosiła je Kate Moss do swoich słynnych, hippisowskich stylizacji, a Cara Delevingne, Bella Hadid i Ania Jagodzińska sięgają po nie w każdej chwili wolnej od zdjęć i pokazów mody. Trudno się dziwić! Trampki to chyba najwygodniejsze buty w historii mody, a do tego pasują do wielu stylizacji. Możesz śmiało łączyć je z sukienkami, jeansami i marynarkami w casualowym stylu. Dobrze będą wyglądać także z prostym, biurowym outfitem. Zapomnij o skromnych, jednolitych modelach. Tej wiosny trampki grają pierwsze skrzypce, dumnie prezentując zwierzęce wzory, kwiatowe desenie i abstrakcyjne printy. Ma być kolorowo, radośnie i z odrobiną szaleństwa.