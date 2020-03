Lepsza od małej czarnej? Granatowe sukienki dla każdej z nas

Granatowy to kolor dyplomatów, alternatywa dla ciężkiej wizualnie czerni i barwa, w której do twarzy jest większości kobiet. Sukienki w kolorze granatowym dają się łączyć z przeróżnymi dodatkami. Do wyboru jest wiele propozycji w stylu casualowym, eleganckim, a także efektowne modele koktajlowe.

Elegancka sukienka w kolorze granatowym - opcja dla każdego (iStock.com)