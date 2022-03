Less waste w kuchni – jak ograniczyć marnowanie jedzenia?

Less waste w kuchni – od czego zacząć?

Wprowadzenie do swojej kuchni filozofii less waste warto rozpocząć od gruntownych, dokładnych porządków oraz przeglądu posiadanych produktów spożywczych – zarówno tych przechowywanych w lodowce i zamrażarce, jak i artykułów mącznych oraz sypkich. Podczas starannego przeglądu należy wyrzucić to, co zdecydowanie nie nadaje się już do spożycia, a także odpowiednio oznaczyć produkty, których termin ważności mija niebawem. W ten sposób będziemy wiedzieć, co należy zużyć w pierwszej kolejności.