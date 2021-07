Letni problem wielu kobiet. Co zrobić z nadpotliwością twarzy?

Niektóre z nich skutecznie schłodzą twarz, ale należy uprzednio trzymać je w lodówce. Łatwe w użyciu ice-rollery składają się z dwóch łączących się części: rączki i obrotowej główki wypełnionej wodą i hydrożelowymi kuleczkami. Wystarczy włożyć tak masażer do lodówki lub zamrażarki na co najmniej godzinę, by schłodzić głowicę. Następnie wyjmujemy ją i mocujemy do plastikowego uchwytu. Zimny masaż twarzy natychmiast ożywia, budzi, wygładza, ujędrnia i odmładza skórę. Co ciekawe, ice-roller można używać także do masażu ciała, np. wtedy gdy czujemy napięcie mięśniowe lub uderzenie gorąca. W trakcie upalnego dnia to idealne ukojenie i ochłodzenie (jeśli nie masz na sobie makijażu). Chłodzący roller może też wzmacniać działanie maski w płachcie – zapewnia bowiem lepszą absorpcji składników odżywczych. Można go stosować nawet mając wrażliwą cerę.