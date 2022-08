LETNIA SZAFA ZE S'PORTOFINO

Nie wyobrażasz sobie lata bez sukienek? Zdecydowanie jest to jedna z najbardziej ulubionych części garderoby, a w S’portofino znajdziesz model, który odzwierciedli Twój wakacyjny nastrój. Sukienka Deha w kolorze liliowym to zdecydowany must have na lato — prosty fason i wysokiej jakości bawełna to idealni towarzysze na ciepłe dni. Dopasowana góra sukienki podkreśla kobiecą sylwetkę, a rozszerzony dół zapewnia swobodę ruchów i dodaje lekkości. To propozycja, którą możesz nosić na wiele różnych sposobów. Nasz wybór to oryginalne dodatki np. w postaci kapelusza włoskiej marki Hat You, który idealnie współgra z sukienką i nada stylizacji nowego wyrazu. Z kolei okulary Rudy Project ASTROLOOP to ukłon w stronę retro.