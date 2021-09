Liftactiv Supreme – pierwsza zaawansowana gama przeciwzmarszczkowa dla młodej skóry od Vichy

Co ma wpływ na starzenie się skóry?

Starzenie skóry jest naturalnym procesem, który wiąże się między innymi ze spadkiem ilości kwasu hialuronowego w skórze. Proces ten potęgują czynniki tzw. ekspozomu. Promienie UVB, palenie tytoniu lub niedobór snu, mogą bezpośrednio przyspieszyć utratę kwasu hialuronowego i spowolnić jego produkcję. Inne czynniki ekspozomu działają zaś na skórę pośrednio: promieniowanie UVA i podczerwone, cząsteczki zanieczyszczeń oraz ciepło i zimno zwiększają bowiem produkcję wolnych rodników niszczących kwas hialuronowy w skórze. To wszystko wpływa na zmniejszoną zdolność organizmu do wiązania i zatrzymywania wody w naskórku, wynikiem czego skóra zaczyna być odwodniona i staje się mniej elastyczna. By cieszyć się promienną skórą bez zmarszczek wystarczy po prostu odpowiednio wcześnie rozpocząć odpowiednią pielęgnację.