Lifting twarzy bez bólu i skalpela. Sprawdziłam, jak działa BTL EMFACE

Na mojej twarzy przyklejono trzy aplikatory jednorazowego użytku – jeden na czole i dwa na policzkach. Każdy z nich został podłączony do specjalnego urządzenia BTL EMFACE®, które wkrótce zostało włączone. Po chwili poczułam na twarzy przyjemne ciepło, które stopniowo rozchodziło się po czole oraz policzkach. Gdy oswoiłam się z sytuacją, pojawiły się delikatne skurcze mięśni. Miałam wrażenie, że ktoś dotyka bardzo ciepłymi dłońmi mojego skóry. Tak jakby masaż czoła i policzków wywoływał swego rodzaju mrowienie. Ekspertka powiedziała, że na początku program ustawiony jest na minimalną moc, która stopniowo zwiększa się aż do 40 proc., a nawet 100. Chodzi o to, by twarz przyzwyczaiła się do kolejnych cykli skurczy.