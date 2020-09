WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne p&g + 3 herbal essenceszdrowiemycie włosów 24 min. temu Artykuł sponsorowany Linia produktów do włosów HERBAL ESSENCES BIO:RENEW POTENT ALOE z każdym myciem włosów uwalnia moc roślin Herbal Essences bio:renew prezentuje nową linię produktów do pielęgnacji włosów opartych na aloesie, stworzoną we współpracy z Królewskimi Ogrodami Botanicznymi Kew – światowym autorytetem w dziedzinie nauk o roślinach. Podziel się Linia produktów do włosów HERBAL ESSENCES BIO (materiały partnera) Herbal Essences bio:renew prezentuje nową linię produktów do pielęgnacji włosów opartych na aloesie, stworzoną we współpracy z Królewskimi Ogrodami Botanicznymi Kew – światowym autorytetem w dziedzinie nauk o roślinach.

Matka Natura ma swoje sekrety, a jednym z nich jest aloes o delikatnych właściwościach nawilżających, który znalazł się w najnowszej kolekcji kosmetyków do pielęgnacji włosów Herbal Essences bio:renew Potent Aloe. Nowa linia, podobnie jak pozostałe produkty z portfolio marki, powstała we współpracy z Królewskimi Ogrodami Botanicznymi Kew, światowym autorytetem w dziedzinie nauki o roślinach z ponad 260-letnim doświadczeniem w zakresie botaniki. Herbal Essences bio:renew – połączenie piękna i nauki Eksperci Kew dbają o pochodzenie i jakość składników użytych w kolekcjach Herbal Essences. Za pomocą technologii botanicznych „odcisków palców” udało im się wyróżnić najsilniejszy aloes, który jest ponad sześciokrotnie bardziej skoncentrowany, niż ten zawarty w pozostałych produktach z linii Herbal Essences bio:renew. Eksperci ustalili ponadto, że jest on bardzo wysokiej jakości oraz zawiera cenne polisacharydy, które korzystnie wpływają na włosy: rewitalizują, przywracają im życie, chronią przed dalszymi uszkodzeniami i łamaniem, pozwalając nam wyglądać i czuć się świetnie. Tak jak chciała Matka Natura! materiały partnera (materiały partnera) Prosto z farmy pod prysznic Nowa linia produktów Herbal Essences bio:renew Potent Aloe zawiera ręcznie zbierany aloes zwyczajny (Aloe Vera), znaną i cenioną roślinę leczniczą, o niesamowitych właściwościach pielęgnacyjnych. Zawarty w formule aloes jest pozyskiwany w zrównoważony sposób (po maksymalnie trzy liście na raz) od zaprzyjaźnionej społeczności rolników z Meksyku, którzy z dumą dbają o swoje gospodarstwa, uprawy i ziemię. Zapewniają oni swoim pracownikom stabilne zatrudnienie, godziwe wynagrodzenie i benefity, tworząc tym samym bezpieczną społeczność, w której żyją całe rodziny. Formuła bezpieczna dla włosów i nietestowana na zwierzętach Wszystkie produkty, dzięki zrównoważonemu PH są bezpieczne dla włosów farbowanych. Ponadto, nie są testowane na zwierzętach, co potwierdza międzynarodowa organizacja People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Na linię składają się trzy warianty szamponów i odżywek, dedykowane różnym potrzebom włosowym: Potent Aloe + Mango – blask i ochrona koloru Potent Aloe + Hemp – regeneracja i wygładzenie

Potent Aloe + Bamboo – siła i nawilżenie Dodatkowo, marka Herbal Essences wprowadziła trzy nowe olejki do włosów, które uzupełniają działanie szamponu i odżywki oraz zapewniają długotrwałe rezultaty: Coconut + Aloe – nawilżenie

Hemp Seed Oil + Aloe – wygładzenie

Argan Oil + Aloe – regeneracja Cała gama Herbal Essences bio:renew jest przeznaczona dla każdego rodzaju włosów, pozostawiając je odnowione, sprężyste i pełne życia. Dzięki współpracy z najlepszymi na świecie twórcami kompozycji zapachowych, w linii Herbal Essences bio:renew Potent Aloe znajdziemy kuszące, otulające aromaty m.in. wodnych kwiatów, tropikalnych cytrusów, kremowego bursztynu, drewna cedrowego, czy tonkowca wonnego. Linia Herbal Essences bio:renew Potent Aloe jest już dostępna w sprzedaży. Sugerowane ceny detaliczne: 19.99 zł za każdą butelkę szamponu o pojemności 380 ml

19,99 zł za każdą butelkę odżywki o pojemności 275 ml

23,99 zł za 100 ml olejku do włosów Kontakt dla mediów: Iga Krysa

Senior Account Executive

Partner of Promotion

tel.: (+48) 785 629 123

e-mail: i.krysa@partnersi.com.pl Herbal Essences Marka Herbal Essences została stworzona z myślą o naturze, wolności i beztroskich przyjemnościach. Również dzisiaj nasze przesłanie ma moc inspirowania młodych kobiet. Kobiet, które najbardziej cenią sobie niezwykłe i autentyczne piękno, prawdziwą bliskość z naturą oraz silne poczucie własnej wartości. W Herbal Essences nie chodzi o rozwiązywanie problemów z włosami, ale o swobodne zanurzenie się w strumieniu natury i beztroską przyjemności rozpieszczania zmysłów. W Herbal Essences wierzymy w moc starannie wybieranych składników, w naturalne kolory, cudowne zapachy oraz formuły, które są tak czyste, jak to tylko możliwe, a przy tym pozwalają uzyskać wymarzone rezultaty. A jakie są włosy pielęgnowane produktami Herbal Essences? Swobodne, naturalne i wolne. Zupełnie jak kobiety, które wybierają szampony i odżywki tej marki. Herbal Essences robi wspaniałe rzeczy dla Twoich włosów i skóry głowy. Aby dowiedzieć się więcej na temat Herbal Essences odwiedź stronę www.herbalessences.com lub polub nas na Facebooku: www.facebook.com/HerbalEssences, Twitterze: www.twitter.com/HerbalEssences lub Instagramie: @herbalessences. Królewskie Ogrody Botaniczne, Kew Królewskie Ogrody Botaniczne, Kew wierzą w świat, w którym rośliny i grzyby są zrozumiane, szanowane i codziennie celebrowane – ponieważ nasze życie zależy właśnie od nich. Kew wykorzystuje siłę nauki oraz bogatą różnorodność ich rozległych kolekcji by dostarczać wiedzę, inspirację i zrozumienie, dlaczego rośliny i grzyby odgrywają tak znaczącą rolę w życiu człowieka. Królewskie Ogrody Botaniczne są domem dla ponad 30 000 gatunków różnych roślin i nasion z całego świata. To tutaj naukowcy celebrują różnorodność roślin, czyniąc ich bogactwo dostępnym dla każdego. Procter & Gamble Po produkty marek P&G co roku sięga prawie 5 miliardów ludzi. Firma posiada jeden z najsilniejszych portfeli godnych zaufania, wiodących marek wysokiej jakości, do których należą: Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Duracell®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, Wella®, and Whisper®. P&G prowadzi działalność w około 70 krajach na całym świecie. Na stronie http://www.pg.com można znaleźć najnowsze wiadomości oraz pogłębione informacje na temat firmy Procter & Gamble oraz jej marek. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku