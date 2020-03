LIST DO REDAKCJI. Kierowca tira opowiada, co się dzieje na promach

Kierowca tira o sytuacji na promach

Tomek dodaje, że niektórzy mimo wszystko chcą dbać o swoje bezpieczeństwo i nie korzysta ze stołówki, pozostając w kajutach. Pod koniec rejsu dochodzić ma jednak do kuriozalnej sytuacji. Osoby te są wypraszane z pokoi przed dopłynięciem, aby personel porządkowy mógł zaścielić łóżka i posprzątać. "Co za tym idzie, stoimy przy sobie w odległościach nieprzekraczających czasami nawet kilku centymetrów" – pisze Tomek. "I jak tu zadbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swoich bliskich? Przecież kierowcy też mają swoje rodziny, do których wracają na weekendy" – kwituje.