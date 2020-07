WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne lodówka + 4 zamrażalnikfunkcje lodówkilodówkiamica 3 godziny temu Lodówkowe kombinacje. Fakty podajemy na talerzu Co zrobić, by jedzenie w lodówce dłużej było świeże i apetyczne? Jak przechowywać produkty bez terminu przydatności? Które warzywa i owoce lubią chłód? Poznaj ciekawostki, które ułatwią planowanie i przygotowywanie posiłków. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) Partnerem treści jest Amica Kuchnia jest miejscem, w którym codziennie produkujemy najwięcej odpadów. Wśród nich jest niestety żywność, która rzadko kiedy zostaje wykorzystana w całości lub psuje się, ponieważ minął jej termin ważności. Na szczęście możemy w prosty sposób zapobiec marnowaniu jedzenia. Do tej pory trzeba było układać produkty na półkach w lodówce i ze szczególną dbałością kontrolować temperaturę panującą w jej obrębie, jednak innowacje technologiczne sprawiły, że już nie musimy się o to martwić. Jakie produkty trzymamy w lodówce? Przechowywanie żywności w chłodnej temperaturze zapewnia jej świeżość przez dłuższy czas. Mięso, ryby i nabiał bezwzględnie muszą być przechowywane w lodówce. Podobnie jak gotowe posiłki, sosy i konfitury oraz produkty z oznaczeniem "po otwarciu przechowywać w lodówce". Niektóre owoce, np. truskawki, maliny, winogrona czy arbuz też warto w niej umieścić. W chłodnej temperaturze powinny znaleźć się również warzywa – zwłaszcza te niewykorzystane w całości, np. połówka pomidora czy kawałki czosnku oraz warzywa zielone, takie jak sałata, kapusta czy rzodkiewki. Trzymamy je w hermetycznych pojemnikach. To samo robimy z papryką lub ogórkiem. Z kolei natkę pietruszki najlepiej włożyć do pojemnika wyłożonego papierowym ręcznikiem. A jakich produktów nie powinno się trzymać w niskiej temperaturze? materiały partnera Egzotyczne owoce nie lubią zimna Nowoczesne technologie dostępne w lodówkach są w stanie przedłużyć świeżość wielu warzyw i owoców. Niektórym z nich zimno jednak nie sprzyja. Na pewno całym pomidorom i cytrusom – przechowywane w lodówce, tracą smak i szybciej się psują. Niskich temperatur nie lubią banany, ananasy oraz mango, czyli krótko mówiąc te owoce, które przyjechały do nas z ciepłych krajów. Lodówka w stylu zero waste Idea oszczędzania i wykorzystywania resztek jest bardzo popularna. Gotowanie w stylu „zero waste” sprawia, że nie marnujemy żywności, oszczędzamy pieniądze i ograniczamy odpady, dbając przy tym o środowisko naturalne. Idąc krok dalej, możemy zrezygnować z plastikowych folii na rzecz wielorazowych pojemników z tworzyw odnawialnych. Podstawą sukcesu w kuchni zero waste jest jednak właściwe przechowywanie produktów, dzięki czemu dłużej są świeże i apetyczne, a my z chęcią po nie sięgamy, zamiast wyrzucać je do śmietnika. materiały partnera Najlepszym kompanem w przechowywaniu żywności jest lodówka i jej nowoczesne funkcje, takie jak CoolManagement System. Ten 3-strefowy system chłodzenia w lodówkach Amica umożliwia przechowywanie nawet dużych zakupów w optymalnych warunkach. Pozwala bowiem na niezależne ustawienie poziomu temperatur w obrębie chłodziarki, specjalnej szuflady AdaptZone oraz zamrażarki. Co to oznacza w praktyce? Jeśli trwa sezon na letnie owoce, nie musimy kupować ich mniej tylko dlatego, że nie zmieszczą się na półce, na której panuje najlepsza dla nich temperatura. Maliny, truskawki czy jagody możemy trzymać w jednej szufladzie, a arbuza i melona czy awokado w drugiej. Takie kombinacje sprawią, że nasze posiłki będą kolorowe i urozmaicone, a produkty w pełni zachowają świeżość. Rozwiązania, które ułatwią planowanie posiłków A co z warzywami i owocami, które trzeba zużyć w dość krótkim czasie? Rzodkiewki włóżmy lekko wilgotne do słoików - powinny być umyte i mieć obcięte listki. W naczyniu zalanym wodą można również trzymać marchewkę – w ten sposób nie straci wilgoci i wytrzyma zdecydowanie dłużej. Sałatę i rukolę najlepiej przechowywać w specjalnej szufladzie na warzywa wyłożoną mokrą ściereczką wielokrotnego użytku. Z kolei brukselkę, marchew czy seler umieśćmy w specjalnej szufladzie AdaptZone, która umożliwia dostosowanie temperatury do rodzaju przechowywanej żywności. materiały partnera Funkcja szuflady AdaptZone daje możliwość precyzyjnego ustawienia temperatury od -3 do +3 stopni C, dzięki czemu możemy bezpiecznie przechowywać nawet surowe mięso czy ryby - nie ma ryzyka rozwoju bakterii, a gotowe potrawy w pełni zachowują wartości odżywcze. Koniec z rozmrażaniem żywności Każdy z nas wie, że rozmrażanie lodówki to zajęcie czasochłonne, a do tego wymaga szybkiego zjedzenia produktów z krótkim terminem przydatności do spożycia. Nic dziwnego, że większość z nas odkłada ten obowiązek w nieskończoność, przez co na ściankach lodówki zaczyna gromadzić się szron. Urządzenie pracuje wówczas bardziej intensywnie i zużywa więcej energii. Nowe rozwiązania w lodówkach Amica, takie jak Total NoFrost zapewniają stałą kontrolę poziomu wilgotności zarówno w chłodziarce jak i zamrażarce, co oznacza brak szronu w środku. Dzięki temu nie musimy w ogóle rozmrażać urządzenia, ponieważ specjalna technologia pozbywa się ciepłego powietrza z wnętrza i utrzymuje stałą, niską temperaturę. Taka opcja nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, ale również zapobiega wilgoci. W efekcie takie produkty pozostaną dłużej świeże. Pamiętajmy, że im lepiej przechowujemy produkty, tym rzadziej je marnujemy. Ład i porządek w lodówce to nie tylko kwestia estetyki, ale i spora oszczędność pieniędzy. To ważne, jeśli chcemy, by nasza lodówka wpisywała się w ideę minimalizmu zarówno jeśli chodzi o wnętrza, jak i kwestie związane z jedzeniem. Partnerem treści jest Amica Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze