Łódź Design Festival 2022 : SEN O ŁODZI. Wyjątkowa wystawa poświęcona życiu i twórczości Romana Modzelewskiego.

Wyjątkowe święto designu i wzornictwa – Łódź Design Festival zbliża się wielkimi krokami! Już od 12 maja przez 11 kolejnych dni na zwiedzających czekać będzie bogaty program, w którym nie zabraknie festiwalowych klasyków – konkursu make me! i plebiscytu must have, a także wystaw, ekscytujących debat i paneli dyskusyjnych. Aby ułatwić nawigację w rozkładzie liczącym prawie 40 wydarzeń, aż do startu festiwalu będziemy przybliżać wybrane z nich. Zastrzegamy jednak, że będą to całkowicie subiektywne wybory. Jednocześnie zapewniamy, iż wszystkie w równej mierze dostarczą estetycznych wrażeń i wyjątkowych emocji.