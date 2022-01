Lokówka automatyczna - sposób na piękne fale i loki bez wychodzenia z domu

Czy automatyczna lokówka niszczy włosy?

Jeżeli stylizujesz włosy w prawidłowy sposób i zgodnie z zaleceniami, lokówka automatyczna ich nie zniszczy. Producenci nowoczesnych urządzeń bardzo dbają o to, aby nie wpływały one negatywnie na kondycję oraz zdrowie kosmyków. Dlatego warto wybierać wyłącznie polecane i sprawdzone marki. Jak to możliwe, że zakręcanie lub falowanie pasm nie odejmuje im naturalnego blasku?

Lokówka automatyczna Philips dzięki technologii SenseIQ stale sprawdza temperaturę pasm i automatycznie ją dostosowuje w trosce o ich kondycję. Dzięki temu kosmyki pozostają gładkie i lśniące. O kondycję włosów dba również jonizacja, która zapobiega puszeniu się włosów oraz ich elektryzowaniu. Fryzura zachowuje blask oraz naturalny połysk bez użycia kosmetyków. W przypadku Philipsa lokówka automatyczna pozwala na zachowanie do 95% naturalnej siły włosa[2]mimo częstych stylizacji.

Każda stylizacja robi wrażenie i chodzi nie tylko o spektakularny skręt czy swobodne fale. Zdrowe włosy to piękne włosy, które trudno przeoczyć.