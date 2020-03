WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Ludzie + 3 ratownicy medycznikoronawirusCOVID19 Klaudia Kolasa 54 min. temu Łukasz Jurewicz nie pójdzie na front. "Ludzie traktują nas jak maszynki, jak androidy, które są zaprogramowane do ich ochrony" "Teraz to na mnie, w przyszłym miesiącu 21-latku, wywiera się presję 'etyki' i 'moralności', aby rzucić się w samo centrum chaosu, gdzie za darmo zostanę zapchaj-dziurą systemu z kartonu" – napisał w swoim manifeście student ratownictwa medycznego, Łukasz Jurewicz. W rozmowie z WP Kobieta wyjaśnia, co skłoniło go do tego odważnego ruchu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Łukasz Jurewicz o presji, jakie wywiera na pracowników medycznych społeczeństwo (Archiwum prywatne) "Nagle wybucha epidemia. Po dwóch tygodniach system nie daje sobie rady. Uniwersytety Medyczne szukają wolontariuszy i wolontariuszek wśród studentów i studentek. No kto by się spodziewał? A no wszyscy. Szczególnie protestujący od lat lekarze i lekarki, pielęgniarki i pielęgniarze czy ratownicy i ratowniczki medyczne ale także towarzystwa naukowe, a w szczególności epidemiolodzy i epidemiolożki. I to właśnie jest niesprawiedliwe. Roczniki lat 40., 50. i 60. swoim długoletnim niechlujstwem, ignorancją i cwaniactwem zapewniły nam katastrofę, która spada właśnie na nich jako osoby w grupie najwyższego ryzyka. I to właśnie oni wymagają od nas ratowania sytuacji. Bo to roczniki lat 90. i 00. są rekrutowane do wolontariatu. Teraz to na mnie, w przyszłym miesiącu 21-latku, wywiera się presję "etyki" i "moralności", aby rzucić się w samo centrum chaosu, gdzie za darmo zostanę zapchaj-dziurą systemu z kartonu" – krzyczy głosem młodego pokolenia w swoim manifeście 21-latek. Niewielu odważyłoby się na tak odważny ruch. Łukasz Jurewicz wyjaśnia, dlaczego to zrobił. Zobacz także: SIŁACZKI – program Klaudii Stabach. Sezon 2 odc. 1. Historie inspirujących kobiet Klaudia Kolasa, WP Kobieta: Twój manifest spotkał się z dużym odzewem w sieci. Co cię skłoniło do jego napisania?

Łukasz Jurewicz, student ratownictwa medycznego: To był impuls. Ten impuls we mnie rósł i dojrzewał od jakiegoś czasu. Chciałem zwrócić uwagę na źle działający system ochrony zdrowia w Polsce, którego niejednokrotnie doświadczałem już będąc w liceum czy gimnazjum. Kiedy przyszła epidemia, zauważyłem, że to jest czas, w którym warto przypomnieć ludziom, dlaczego boimy się o swoich bliskich, o swoje zdrowie i dlaczego, kiedy epidemia przychodzi do Polski, to jest się czego obawiać. Rzeczywiście dużo osób pyta, czy zgłosisz się na wolontariat?

Tak. Zaczęło się od moich bliskich, mojej rodziny, przyjaciół. Pytali, czy myślę o wolontariacie. Dyskutowaliśmy o tym ze znajomymi ze studiów. Później pojawiły się też pytania od ludzi, którzy obserwują mnie na Instagramie: jakie są warunki, czy się nie boję, czy warto. W pewnym momencie rosła we mnie taka frustracja, że zacząłem sam się zastanawiać, czy iść na ten wolontariat, a jeśli nie, to dlaczego. Ten post to wyjaśnia. Twoi znajomi ze studiów mają podobne podejście?

Raczej poparli mój manifest. Tych, którzy są teraz na wolontariacie, mogę policzyć na palcach jednej ręki. To jest tak, że większość z nich jest na tym wolontariacie, bo już wcześniej się w niego zaangażowali. Tylko nieliczni zaczęli pomagać w związku z samą epidemią. Studiujesz na Uniwersytecie Medycznym. Jakie jest stanowisko uczelni w tej sprawie?

Nie przypominam sobie konkretnych nawoływań do zaangażowania się w wolontariat od osób, które prowadzą nam zajęcia. Myślę, że oni zajęci są teraz walką na tym froncie. Informacja była bezpośrednio od uczelni i wystarczył jeden czy dwa maile o tym, że jeśli jesteśmy chętni, to powinniśmy się zapisać, bo jest potrzebna nasza pomoc. Właśnie szczególnie z kierunku lekarskiego, pielęgniarskiego i ratownictwa medycznego. To wystarczyło, żeby ta dyskusja wybuchła. Nie czujesz presji, że ludzie jednak oczekują od was, żebyście się zaangażowali?

Tak, oczywiście. Ja to widzę nawet po komentarzach pod moim postem. To nie tylko jest taka presja, że mamy tam iść, żeby się czegoś nauczyć, rozwinąć czy siebie sprawdzić. Ludzie wywierają na nas taką presję moralności, etyki zawodowej, obowiązku społecznego. Uważają, że kiedy wybucha epidemia, to my musimy iść i w ogóle nie mamy wyboru. Traktują nas jak takie maszynki, jak androidy, które są zaprogramowane do ich ochrony. Często porównują nasz zawód do wojska. Mówią, że jak wybucha wojna, to ludzie są angażowani do walki i taki jest obowiązek konstytucyjny. Kiedy wybucha epidemia, zwracają nam uwagę, że my mamy obowiązek ich chronić. Osoby, które pracują w systemie, wiedzą, że to jest ich praca i się na to zgodzili. Są świadomi zagrożenia, oni to robią z pasji. Ci, którzy się nie zgadzają, poszli na chorobowe. Muszą zrozumieć, że mamy wybór, podejmujemy go codziennie. I przy kolejnej epidemii możemy zmienić tę decyzję. Zobacz także: "Człowiek zaczyna czuć się wepchnięty siłą do samotności". Dr Woydyłło-Osiatyńska wyjaśnia Jak sobie radzisz z tą presją?

Całą swoją frustrację wylałem w tym poście, więc jestem od niej wolny. Irytuje mnie czytanie tego, że to, co piszę jest złe, że nie nadaję się do tego zawodu, że nie jestem empatyczny, bo do ludzi nie dociera chyba to, że jeśli wyślą nas jako mięso armatnie, to nam się przecież nic nie stanie. Ja jako osoba, która ma 21 lat, nie ma żadnych chorób współistniejących, więc ten wirus mi nie zagraża. Ja mogę nawet nie zauważyć swoich objawów, ale jeśli przejdę przez oddział i będzie tam osoba z problemami kardiologicznymi albo układu oddechowego, to jeśli ją zakażę roznosząc ten wirus, to moim "moralnym obowiązkiem", ja mogę zabić kilkadziesiąt starszych, schorowanych osób. Inni ratownicy też podejmują takie ryzyko…

Oczywiście. Problem jest w tym, że ja bym chciał się zaangażować w ten wolontariat i wielu studentów też by chciało. W tym momencie moglibyśmy się bardzo dużo nauczyć. Chodzi o to, że nie chcemy być zagrożeniem dla pacjentów. Z jednej strony dostajemy komunikat, żeby zgłaszać się na wolontariat, a z drugiej widzimy w mediach społecznościowych i słyszymy od swoich znajomych, że w tym i tym szpitalu brakuje maseczek, brakuje rękawiczek, nie ma płynów do dezynfekcji, że spotykając się z pacjentem będziemy mieć jedną maseczkę na pół godziny. To nie są dokładne dane, dokładne wymagania szpitala, to są sygnały, że coś jest nie tak. Przekonamy się o tym dopiero, jak podpiszemy umowę i pójdziemy do takiego szpitala. Pod moim postem pojawił się komentarz lekarza, który mówił o tym, że gdyby miał syna studiującego medycynę, to nigdy nie pozwoliłby mu iść na wolontariat właśnie z tego względu. Nie dość, że nie mamy doświadczenia, trzeba byłoby nas wszystkiego uczyć i robilibyśmy tam za mebel, to jeszcze jako taki mebel nie dostalibyśmy środków ochrony osobistej i stanowilibyśmy dodatkowe zagrożenie. Co chciałbyś osiągnąć tym swoim manifestem?

Ten manifest miał być policzkiem. Nie dla medyków, nigdy nie chciałem uderzyć w osoby pracujące teraz w systemie ochrony zdrowia. To miał być policzek dla społeczeństwa, które od 30 lat nic nie zrobiło z naszym systemem. To społeczeństwo przede wszystkim za to odpowiada. To my wybieramy władzę. To my wybieramy osoby, które później wydają pieniądze z budżetu na potrzeby naszego państwa. Chciałbym, żeby w czasie epidemii ludzie zauważyli, że zaniedbania systemu skutkują tym, że pracując w zawodach medycznych możemy nawet góry przenosić, jedna jednostka może się zapracować na śmierć, może się narażać, możemy być superbohaterami, ale jeśli system jest zaniedbany od dziesiątek lat, to my nikomu tym heroizmem nie pomożemy. Chciałbym, żeby ten post został w głowach, kiedy skończy się już epidemia.