Maciej Orłoś był gwiazdą "Teleexpressu". Zdziwicie się, czym się teraz zajmuje

25 lat. Aż tyle Maciej Orłoś spędził w redakcji "Teleexpressu". Był jego twarzą. Po zmianie władzy na Woronicza musiał opuścić stację. Nie on jeden. Także inni dziennikarze uważali, że nie pasowali do TVP. To wywołało burzę w mediach i wiele komentarzy. Orłoś swoje odejście argumentował politycznym pobudkami.