Informacja prasowa

Mądra pomoc – nie tylko od święta. Wesprzyj dzieci z Akademii Przyszłości

Hania ma 9 lat. Gdy staje przed wyzwaniem, by opisać siebie w trzech słowach, w pierwszej kolejności do głowy przychodzą jej tylko negatywne cechy. Spóźnialska – to na pewno. Przecież słyszała to już tyle razy. Bardzo stara się robić zadania w szkole czy w domu na czas, ale innym wychodzi to po prostu szybciej.

