Maffashion x Galaxy Z Flip – Samsung nawiązuje współpracę z Julią Kuczyńską Maffashion i Samsung – to najnowsze collabo, które udowodni, że innowacje są w modzie. Julia Kuczyńska została ambasadorką Galaxy Z Flip, nowego składanego smartfonu marki Samsung, który łączy wspaniały design z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Pierwszym efektem współpracy jest nakręcony w San Francisco klip wideo promujący ten smartfon. Podziel się (Materiały prasowe) Maffashion to jedna z najbardziej znanych polskich blogerek i influencerek modowych. Jej poczynania i stylizacje śledzą miliony fanów w mediach społecznościowych, a światowe media, takie jak Vogue, umieszczają w rankingach najlepiej ubranych. Popularność zyskała dzięki wyjątkowemu wyczuciu stylu, pomysłowości i konsekwencji – Julia zawsze wybierała nieoczywiste, nieszablonowe rozwiązania modowe. Od ponad dekady inspiruje i wyznacza trendy. Maffashion została polską ambasadorką Galaxy Z Flip, nowego składanego smartfonu marki Samsung, który łączy wspaniały design z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Pierwszym elementem współpracy był udział Maffashion w globalnej prezentacji Galaxy Z Flip oraz klip wideo stworzony w San Francisco. Julia dołączyła tym samym do Sokoła, który kontynuuje współpracę z firmą Samsung. Materiały prasowe Podziel się Galaxy Z Flip i Maffashion? To się musiało tak połączyć. Niecodzienne spojrzenie Julii na modę idealnie pasuje do komunikacji Galaxy Z Flip, smartfonu, który bez wątpienia ma szansę stać się prawdziwą ikoną stylu. Nie możemy się doczekać, aż zaprezentujemy efekty tej współpracy – powiedziała Magdalena Sielachowicz – Nowakowska, Head of marketing communication w Samsung Electronics Polska. Dostępny w kolorze pryzmatycznego fioletu i eleganckiej czerni Galaxy Z Flip, zaprojektowano z myślą o osobach, które wyrażają siebie poprzez technologie. Dzięki kompaktowej formie, smartfon wpisuje się w mobilny styl życia nowej generacji, łącząc unikalne wzornictwo, zaawansowane technologie oraz niespotykane dotąd wrażenia z użytkowania. Po złożeniu, smartfon idealnie mieści się w dłoni czy torebce. Dzięki minimalistycznemu zewnętrznemu ekranowi nigdy nie przegapimy SMS-a, połączenia lub przypomnienia. Pod ręką mamy też informację o dacie, godzinie i stanie baterii. Żeby wykonać szybkie selfie nie ma potrzeby rozkładania Galaxy Z Flip – wystarczy dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania, żeby aktywować aparat i sprawdzić podgląd zdjęcia na zewnętrznym ekranie. Materiały prasowe Podziel się W parze z nową formą smartfonu idą także nowe wrażenia z użytkowania. Po rozłożeniu do dyspozycji otrzymujemy wyjątkowy ekran o przekątnej 6,7 cala. Rozłożony Galaxy Z Flip może pozostać otwarty praktycznie pod dowolnym kątem, stwarzając nowe możliwości robienia selfie, eksperymentowania z oświetleniem, czy prowadzenia czatów wideo. Natomiast specjalnie zaprojektowany tryb Flex, automatycznie dzieli ekran Galaxy Z Flip na 2 4-calowe ekrany, dzięki czemu można łatwo wyświetlać obrazy, treści lub filmy w górnej części wyświetlacza, a w dolnej sterować nimi. Galaxy Z Flip w kolorze pryzmatycznego fioletu i eleganckiej czerni jest dostępny w sprzedaży od 21.02.2020.