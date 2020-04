Magdalena Mielcarz pokazała jak spędza kwarantannę w USA. Zdradziła, jakie ma podejście do koronawirusa

Magdalena Mielcarz to aktorka i modelka, która na co dzień mieszka w USA. Do Polski przyjeżdża, ale okazjonalnie. W 2007 roku wyszła za mąż za Adriana Ashkenazy'ego, amerykańskiego prawnika i biznesmena, i ze Stanami Zjednoczonymi związała swoją przyszłość. W 2009 roku przyszła na świat jej córka Maja. W 2013 roku Magdalena Mielcarz urodziła drugą córkę.