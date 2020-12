Magiczne spotkanie ze Świętym Mikołajem możliwe również w pandemii – dzięki aplikacji Mikołajofon.

Ho, ho, ho! Kto to do mnie dzwoni? Jak to kto? Święty Mikołaj - cudowna postać znana dzieciom na całym świecie. Wszystkie maluchy z utęsknieniem czekają na jego wizytę.

Czy w czasach pandemii będzie trudniej spotkać Mikołaja? Nic bardziej mylnego! Aplikacja Mikołajofon pozwoli na osobiste spotkanie ze Świętym Mikołajem we własnym domu. Sprawi ona, że święta znowu będą pełne magii i radosnych chwil.

Sytuacja pandemiczna sprawiła, że świat się zatrzymał i wszyscy musieli przywyknąć do nowej rzeczywistości. Przed nami kolejne wyzwanie, tegoroczna Wigilia i święta Bożego Narodzenia to wielka niewiadoma i dylemat dla wielu rodzin. To także zmartwienie dla dzieci, które zastanawiają się, czy Mikołaj przyjdzie do nich w tym roku.

Krzysztof Kowalewski i Paweł Petryna z Advertise, ojcowie Bianki, Iwo oraz Juli, pomyśleli o tym wiele miesięcy temu. Z pasją i miłością tworząc aplikację Mikołajofon, dzięki której dzieci i dorośli będą mogli spotkać się w bezpieczny sposób ze Świętym Mikołajem, świetnie się przy tym bawiąc.

Twórcy aplikacji wiedzą, że przyświecająca idea wiary w Świętego Mikołaja buduje tajemniczy wymiar życia i dodaje wiele radości. Jest ona spójna z pełnym fantazji myśleniem dziecka i stanowi punkt przejściowy pomiędzy iluzjonistycznym światem dziecka a światem rzeczywistym, wypełnionym codziennymi obowiązkami i wyzwaniami. Jeśli rodzice dołożą odpowiednich starań, aby wprowadzić sferę magii do świata swych pociech, to podarują dziecku to co najcenniejsze, czyli lekcję kochania siebie i innych. Natomiast czas oczekiwania uczy pociechy cierpliwości i wytrwałości. Profesor psychologii Jacqueline Woolley w artykule na stronie University of Texas w Austin podkreślił, że wiara w Świętego Mikołaja przyczynia się do rozwoju myślenia kontrfaktycznego, czyli tworzenia możliwych alternatyw dla wydarzeń życiowych. Myślenie polegające na wyobrażaniu sobie dziewięciu latających reniferów ciągnących za sobą ciężkie sanie może być tym samym rodzajem myślenia co myślenie wymagane do rozwiązania problemu globalnego ocieplenia lub znalezienia sposobu na uleczenie jakiejś choroby – twierdzi Woolley.

Zaproś Świętego Mikołaja do swojego domu dzięki aplikacji Mikołajofon

Mikołajfon to pierwsza aplikacja w Polsce, która pozwoli na spersonalizowaną symulację, wideorozmowę ze Świętym Mikołajem, wprost z jego słynnej fabryki zabawek znajdujących się na Biegunie Północnym lub jego magicznych sań. Aplikacja posiada różne urozmaicenia np. poziom grzeczności, czyli opcja pozwalająca ukierunkować pozytywne zachowania dziecka. W księdze Świętego Mikołaja natomiast zapisane są cenne informacje o dziecku tj. imię, wiek, ulubiony kolor, sport, hobby oraz jaki prezent znajdzie pod choinką.

Wyobraźcie sobie minę własnego dziecka, które odbędzie wideorozmowę z Mikołajem! Maluch będzie mógł mieć kontakt z Mikołajem już w okresie oczekiwania na Gwiazdkę, dzięki przygotowanym ponad 150 minutom spersonalizowanym wideorozmów. Magiczna Księga Świętego Mikołaj pozwala również na ustawianie „poziomu grzeczności”, którą ustawia w aplikacji sam rodzic.

Seria filmów o charakterze edukacyjnym pomaga rodzicom wzmocnić właściwe zachowania i pozwala na osiągnięcie przez dziecko poziomu „Super grzeczne”. Zostało przygotowanych 10 tematów wideorozmów Świetego Mikołaja z dzieckiem, w trakcie których prosi on dziecko o chodzenie wcześnie spać, mycie zębów, sprzątanie pokoju, umiar w korzystaniu z komputera, ścielenie łóżka, zdrowe odżywianie się, uważne słuchanie co mówią do niego rodzice, sumienne odrabianie pracy domowej, dzielenie się z rodzeństwem jak również mówienie prawdy. Ciekawą opcję są również rozmowy specjalne: urodziny dziecka czy List do Mikołaja, w trakcie której Święty Mikołaj pokazuje zdjęcie listu, który otrzymał od dziecka.

Dostęp do świątecznego zegara urozmaici czas oczekiwania na wyjątkowy, grudniowy dzień. W Wigilijną noc dziecko dzwoniąc do Świętego Mikołaja, będzie świadkiem jak pędzi on w swych saniach z prezentami. Totalnym zaskoczeniem może okazać się selfi na tle choinki w jego domu, które zobaczy w trakcie wideorozmowy w Wigilijny wieczór. Dla dzieci, które z emocji nie mogą zasnąć w Wigilijną noc, jest dostępna specjalna ścieżka dźwiękowa „Szum i dzwoneczki” ułatwiająca spokojne zasypianie.

Aplikacja jest frajdą nie tylko dla dziecka, ale też jego rodziców. Udowadniającą, że niezależnie od warunków – sprzyjających lub niesprzyjających – mamy do zrobienia jedną rzecz: podarować dziecku uśmiech i radość. Bo jak niegdyś powiedział Janusz Korczak „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Doświadczenia z czasów dzieciństwa wpływają na poczucie bezpieczeństwa, wiarę w siebie oraz budowanie relacji z ludźmi. Warto kontemplować chwile z dzieckiem, które pielęgnują tradycję, uczą nadziei i empatii. Ludzie pełni nadziei i optymizmu wzmacniają swój układ odpornościowy, zatem rzadziej również chorują.

Aplikacja jest gotowa do pobrania na Twojego smartphona w sklepie App Store oraz sklepie Google Play. Dostępna zarówno w wersji podstawowej, jak i rozszerzonej (wersja PRO). W aplikacji można tworzyć dodatkowe profile dziecka. Nie wahaj się podarować swemu dziecku – uśmiech i radość w te święta.

Wykorzystaj aplikację Mikołajofon i wspólnie z dzieckiem oczekujcie pierwszej Gwiazdki na niebie, pielęgnując rodzinnych tradycje. Podarujesz w ten sposób lekcję maluchowi, podczas której uczy się wrażliwości, akceptacji oraz otwartości na świat i ludzi.